التظلمات تكشف سبب عدم تخفيف عقوبة رئيس الزمالك وشيكابالا

كشف مسؤولو لجنة التظلمات باتحاد الكرة برئاسة المستشار عادل الشوربجي، سبب رفض تظلم محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك ورئيس القلعة البيضاء والموقع عليهما من لجنة الانضباط على خلفية أحداث السوبر بين الأهلي والزمالك. البيضاء والموقع عليهما من لجنة الانضباط على خلفية أحداث السوبر بين الأهلي والزمالك. أكد مسؤولو التظلمات أن اللجنة ترفض الخوض في تفاصيل رفض أي تظلم لأن هذا من صميم عملها، واللجنة رأت أن القرار الأفضل تأييد عقوبات لجنة الانضباط ضد شيكابالا ورئيس الزمالك.

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