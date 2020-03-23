الأهلي ينتظر عودة سعد سمير وحمدي فتحي بعد شهرين ويعلن اصابة الشحات

أكد “سامي قمصان” مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي “الأهلي“، في تصريحات تليفزيونية أن “حمدي فتحي وسعد سمير“، سيعودان للتدريبات بعد شهرين.

وكان “سعد سمير”، مدافع الفريق قد أجرى جراحة مؤخرًا في وتر أكيلس، بعد إصابته خلال مشاركته مع الفريق في مباراة “بلاتينيوم” الزيمبابوي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

بينما “حمدي فتحي”، قد أجرى جراحة غضروف الركبة في ألمانيا، بعد إصابته مع “منتخب مصر“، وبدأ في تنفيذ مرحلة العلاج الطبيعي داخل مقر النادي بالجزيرة.

وأعلن “قمصان”، ان اللاعب “حسين الشحات” يعاني من آلام في عضلات البطن، وربما يخضع لعملية جراحية في الفترة الحالية.

وأشار “قمصان” في تصريحاته عبر قناة النادي الأهلي، إلى أن “الشحات” جناح الفريق كان يتحامل على نفسه في الفترة الماضية لخوض المباريات رغم إصابته.

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وذكر انه من الصعب أن يسافر اللاعب إلى ألمانيا للعلاج في الفترة الحالية، وقد يجري الجراحة في مصر في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.

وأضاف أن “كريم نيدفيد” لاعب خط الوسط، سوف يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية في أغسطس المقبل، بينما سيعود الثلاثي “سعد سمير وحمدي فتحي ومحمد محمود” في غضون شهرين.

واختتم مدرب الفريق حديثه بأن “صالح جمعة“، لديه عروض من “فنلندا والبرتغال“، وسوف يتم حسم الأمر خلال الفترة المقبلة.