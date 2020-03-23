رياضة | آرسنال يلغي تدريباته رغم نهاية الحجر الصحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آرسنال يلغي تدريباته رغم نهاية الحجر الصحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نصح آرسنال الإنجليزي والذي كان من المفترض أن يعود للتدريبات غداً الثلاثاء، لاعبيه بالبقاء في منازلهم رغم إكمال 14 يوماً في الحجر الصحي بعد إصابة المدرب ميكيل أرتيتا بفيروس كورونا.

وبعد ثبوت إيجابية عينة أرتيتا أُجبر الفريق على دخول حجر طبي ذاتي بينما توقف الدوري الممتاز حتى 30 أبريل (نيسان) المقبل.

وقال آرسنال في بيان اليوم الإثنين: "نتيجة للوضع الحالي نرى بوضوح أنه من غير الملائم مطالبة اللاعبين بالعودة في هذا التوقيت وبالتالي ستبقى فرق الرجال والسيدات والأكاديمية في المنازل".

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وأكد النادي أنه سيستمر في دفع رواتب الموظفين المؤقتين لديه حتى 30 أبريل (نيسان) رغم توقف الدوري.

وأعلن مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي أنه ملتزم بدفع رواتب الموظفين المؤقتين لديه حتى إذا ألغيت بقية مباريات الموسم أو أقيمت في ملاعب خالية.

وقال المدير الإداري لآرسنال فيناي فنكاتيشام: "إنها ظروف صعبة على الجميع وخاصة على الموظفين المؤقتين وهذا الإجراء من أجل تيسير أوضاعهم المالية".

وتشير قواعد الاتحاد الإنجليزي إلى أن الموسم يجب أن ينتهي في الأول من يونيو (حزيران) لكن اتفق الاتحاد مع الدوري الممتاز وجهات أخرى على تمديد النهاية الرسمية لموسم 2019-2020.