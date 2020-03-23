رياضة | اليابان تخسر 6 مليارات دولار من فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليابان تخسر 6 مليارات دولار من فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد خبراء يابانيون، أن تأجيل دورة الألعاب الأولمبية القادمة (طوكيو 2020) ودورة الألعاب البارالمبية التي تعقبها في طوكيو، سيكلف اليابان 6 مليارات دولار.

واعترفت اللجنة الأولمبية الدولية، أنها تدرس تأجيل أولمبياد طوكيو بسبب تفشي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أماكن عدة بالعالم.

كما أشار رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إلى أنه لا يمكن إقامة الأولمبياد في ظل الظروف الحالية.

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وقال البروفيسور كاتسوهيرو مياموتو أستاذ الاقتصاد بجامعة كانساي اليابانية، أن بلاده ستخسر نحو 6 مليارات دولار، حال اتخذت اللجنة الأولمبية الدولية قرارها بتأجيل أولمبياد طوكيو 2020.

وأوضح مياموتو أن إلغاء الأولمبياد بشكل تام سيكلف بلاده، لكن اللجنة الأولمبية الدولية وآبي أكدا أن الإلغاء ليس مطروحا.

وقال الخبير الاقتصادي جونيتشي ماكينو في تصريحات لصحيفة نايكاي بيزنس ديلي، إن تأجيل الأولمبياد سيكلف اليابان 670 مليون ين، فيما ستقفز التكلفة في حالة الإلغاء إلى 7.8 تريليون ين، سيفقدها إجمالي الناتج القومي للبلاد.