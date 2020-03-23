رياضة | موندو ديبورتيفو: فيروس كورونا يُصيب أحد قادة برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موندو ديبورتيفو: فيروس كورونا يُصيب أحد قادة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف برشلونة الإسباني، عن تسجيل أول حالة له مصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الماضية، ودخوله الحجر الصحي لتلقي العلاج.

وتعرض أندي كوري كشاف نادي برشلونة الشهير وزوجته، للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتم عزلهما مع باقي الأسرة في الحجر الصحي.

وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن أندي كوري تعرض للإصابة رفقة زوجته بفيروس كورونا، وهو واحد من أشهر كشافي البلوجرانا بالسنوات الماضية.

ويتوقف النشاط الرياضي في الوقت الحالي بأغلب دوريات العالم بناءً على توصيات وزارت الصحة العالمية، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.