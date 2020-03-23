رياضة | ليفربول ينضم لسباق رويز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول ينضم لسباق رويز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر تقرير صحفي إنجليزي اليوم، أن نادي ليفربول الإنجليزي يسعى لضم الإسباني الدوري فابيان رويز، نجم خط وسط نادي نابولي الإيطالي، في الميركاتو الصيفي القادم.

ووفقاً لما ورد عن صحيفة "ماركا" الإسبانية، نقلاً عن صحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن مدرب الريدز يورجن كلوب، وضع اسم الإسباني صاحب الـ23 عاماً على رأس المطلوبين في ملعب أنفيلد.

وأضافت الصحيفة، أن رويز سيكون أحد أبرز أبطال سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة، في ظل التنافس الشديد بين كبار الأندية الأوروبية حول ضمه.

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ويعد رويز أحد أفضل لاعبي الوسط في أوروبا حالياً، بفضل صغر سنه وإجادته اللاعب في معظم مراكز خط الوسط.

كما يعد اللاعب هدفاً أساسياً لأندية باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان، بالإضافة لمانشستر سيتي الإنجليزي.

ومن المتوقع أن تقل صفقة رويز عن 100 مليون يورو، بالرغم من أن قيمته السوقية تبلغ 60 مليون يورو، وفق شبكة "ترانسفير ماركت" العالمية.

يذكر أن رويز إنضم لنابولي في صيف عام 2018 قادماً من نادي ريال بيتيس الإسباني، مقابل 30 مليون يورو.