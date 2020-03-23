رياضة | صدمة.. إبراهيموفيتش يقرر الاعتزال ويحدد وجهته القادمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة.. إبراهيموفيتش يقرر الاعتزال ويحدد وجهته القادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت بعض التقارير أن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان يفكر في إعتزال كرة القدم في نهاية الموسم.

ووفقًا لـ SportMediaSet ، فإن إبراهيموفيتش جاهز للإعتزال قبل نهاية عام 2020 ، ويفضل أن يصبح مديرًا فنياً.

وترك إبراهيموفيتش انطباعًا إيجابيًا بأربعة أهداف قادمة من 10 مباريات في جميع المسابقات منذ عودته إلى سان سيرو في يناير.

وهناك أنباء عن إبراهيموفيتش وراء الكواليس ، إن ميلان حريص على تمديد إقامة إبراهيموفيتش البالغ من العمر 38 عاما في النادي لمدة عام آخر.