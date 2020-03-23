رياضة | مانشستر يونايتد يخطط لضم مدافع إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يخطط لضم مدافع إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع دييجو جودين نجم إنتر ميلان الإيطالي، لتدعيم صفوف الشياطين الحمر في الميركاتو الصيفي.

كشفت صحيفة "ميرور" عن أن المان يونايتد مستعد للتعاقد مع الأوروجوياني دييجو جودين مدافع إنتر ميلان، في الميركاتو الصيفي المقبل.

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وأضافت أن أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، يسعى لإضافة عنصر الخبرة إلى خط دفاعه.

ولفتت إلى أن جودين يعاني من أجل اللعب باستمرار تحت قيادة أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان، حيث شارك في 16 مباراة فقط من أصل 25 مواجهة في الدوري الإيطالي.