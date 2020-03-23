رياضة | ريال مدريد يقترب من موهبة رين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يقترب من موهبة رين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع بديل البرازيلي كاسيميرو في خط الوسط خلال فترة الانتقالات الصيفية بنهاية الموسم الكروي الحالي.

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كشفت صحيفة "ٍسبورت" الإسبانية أن ريال مدريد يفاوض كامافينجا لاعب خط وسط رين الفرنسي وصاحب الـ 17 عامَا الذي وافق على الانتقال للنادي الملكي.

وأوضحت أن زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد يحب لاعب رين كثيرًا ويرى أنه سيكون خير خليفة لكاسيميرو كما أن سعره لا يتجاوز 50 مليون يورو فقط.