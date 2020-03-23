رياضة | عاشور يرفض الاستعجال في حسم مستقبله بعد قرار الرحيل عن الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاشور يرفض الاستعجال في حسم مستقبله بعد قرار الرحيل عن الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يرفض حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الاستعجال في التوقيع لأي ناد أخر بعدما تأكد رحيله عن ناديه بنهاية الموسم الجاري.
وفي ظل انتهاء عقده مع الاهلي وقرار لجنة التخطيط عدم التجديد له وتم عرض عليه الاعتزال بنهاية الموسم مع توليه منصب إداري أو فني داخل جهاز الكرة بالإضافة للعمل في قناة النادي فضلاً عن إقامة مباراة إعتزال تليق بأسمه وتاريخه.
ويرفض حسام عاشور الاستعجال في تحديد مستقبله أو الاستقرار على وجهته قبل التفكير في الموضوع من مختلف الزوايا خاصة وأن هناك بعض المقربين منه نصحوه بقبول عرض الأهلي والاعتزال بنهاية الموسم الجاري، حفاظاً على تاريخه الحافل مع النادي الأحمر.