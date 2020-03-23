شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليجري يبدأ مفاوضاته مع باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020 كشفت شبكة فوت ميركاتو الفرنسية أن المدرب الايطالي ​ماسيميليانو اليجري​ قد دخل في مفاوضات مع نادي ​باريس سان جيرمان​ من أجل قيادة الجهاز الفني للفريق في الموسم المقبل ليكون بديلا للمدرب الالماني توماس توخيل.

وأشارت الشبكة الى أن السبب وراء المفاوضات، هو ثقة المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، ليوناردو، في قدرات أليغري منذ أن كان مدربًا في ميلان بالدوري الإيطالي في بداية العقد الماضي. ورحل اليجريعن صفوف يوفنتوس نهاية موسم 2018-2019، وحل مكانه المدرب السابق لنابولي وتشيلسي ماوريسيو ساري.

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