مانشستر يونايتد يتخلى عن 40 مليون يورو من سعر بوجبا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020 كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، ان ​مانشستر يونايتد​ سيطلب الحصول على 110 ملايين يورو من أجل الموافقة على رحيل الفرنسي ​بول بوجبا​ في الميركاتو الصيفي المقبل.

Advertisements وبهذا تكون إدارة الشياطين الحمر تنازلت عن 40 مليون يورو حيث كانت طلبت 150 مليون يورو بالصيف الماضي لبيع الفرنسي. وأبدت عدة نوادي رغبتها بضم بوجبا من بينها ​ريال مدريد​، يوفنتوس، وباريس سان جيرمان. وأعرب وكيل أعمال بوجبا​ ،​مينو رايولا​ في وقت سابق عن رغبته في توقيع صفقة كبرى لصالح ريال مدريد موضحاً: "لدي آمال كبيرة بأن أستطيع في يوم من الأيام إحضار صفقة كبرى إلى ريال مدريد، سيكون مصدر فخر لي ولهذا اللاعب، لأن ريال مدريد نادٍ عظيم".

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