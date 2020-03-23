شكرا لقرائتكم حمادة أنور: كارتيرون متمسك بجميع لاعبي الزمالك ونسعى لتدعيم هذه المراكز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، إن الفرنسى باتريس كارتيرون أخبر إدارة النادى عن رغبته في تجديد عقود كافة اللاعبين أو تعديلها حسب ما يتناسب مع مجلس الإدارة

وأضاف حمادة أنور فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن كارتيرون طلب العمل بشكل سريع على فرض حالة من الاستقرار داخل الفريق من خلال تعديل كافة عقود اللاعبين أو التجديد لهم

وعن المراكز التي تسعى إدارة النادي تدعيمها قال إن مركز الظهير الأيمن وخط وسط المدافع أولوية لدى الجهاز الفنى والإدارة فى الوقت الحالى خاصة بعد رحيل النقاز وبقاء حازم إمام وحيدا فى هذا المركز بلا بدائل

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وتابع أنور أن سياسة الإدارة فى الفترة القادمة هي التعاقد مع لاعبين ذو شخصية لتحقيق البطولات وليس البحث عن المهارات الفردية والجماعية فقط ، خاصة وأن التجربة فى العديد من الأندية ومن بينهما الزمالك أثبتت أن شخصية اللاعب باتت جزء مهم وأساسى من أهميته داخل الملعب