شكرا لقرائتكم "بند" يمنع رحيل كارتيرون من الزمالك بطريقة جروس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يكشف الخليج 365 بندًا فى عقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، يمنع رحيله عن قيادة الأبيض فى الفترة المقبلة، بعدما تلقى المدرب عدد من العروض فى الفترة الأخيرة بعدما رأت إدارة قلعة ميت عقبة ضرورة تحصين استمرار المدرب الفرنسى فى قيادة الفريق، خاصة بعد تأكيداته بموافقته على الاستمرار داخل الزمالك ورفضه العروض التى يتلقاها، حيث يتطلع للتتويج مع القلعة البيضاء ببطولة دورى أبطال إفريقيا، التى ينافس فيها الفريق هذا العام، بعدما نجح الأبيض فى التأهل إلى دور نصف النهائى من البطولة الإفريقية ليواجه نظيره الرجاء البيضاوى، بعدما نجح فى تخطى عقبة الترجى التونسى فى دور الثمانية.

أكد يحيى على، وكيل أعمال الفرنسى باتريس كارتيرون، أن عقد مدرب الزمالك ينتهى بنهاية الموسم الجارى، ووفقًا لهذا البند الذى بينه وبين إدارة الأبيض، فلا يحق له الرحيل إلا بعد انتهاء الموسم الكروى لذا استمراره لن يكون متوقف على شهر معين فى هذه السنة، بل مشترطًا نهاية الموسم الكروى المتوقف حاليا فى مصر بسبب قرار وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة، بتعليق النشاط الرياضى وتعليق منافسات الدورى الممتاز، كإجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا وتجنب انتشاره.

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بنود التعاقد مع كارتيرون وفقًا لتأكيدات وكيله يحيى على، تنص على انتهاء الموسم الكروى فى مصر، وهو عكس العقد المبرم بين الزمالك وكريستيان جروس، المدير الفنى الأسبق للأبيض، والذى انتهى تعاقده مع الأبيض بنهاية شهر مايو 2019، لذا رحل عقب انتهاء عقده رغم استمرار مسابقة الدورى الممتاز بعدها، حيث تولى خالد جلال، القيادة الفنية للأبيض عقب رحيل جروس لفترة مؤقتة استكمل خلالها منافسات الدورى الممتاز.

كان الفرنسى باتريس كارتيرون، قد أبدى موافقته على تمديد عقده مع الزمالك خاصة أنه يسير بخطى ثابتة منذ توليه قيادة الأبيض خلفا للصربى ميتشو، والذى جاء فى ديسمبر الماضى، لينجح فى التتويج ببطولتى السوبر المصرى والإفريقى، على حساب الأهلى والترجى التونسى على الترتيب، بالإضافة إلى تأهله إلى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، حيث شهدت ولايته قيادة الفريق فى 20 مباراة حتى الآن، حقق خلالهم الفوز فى 12 مباراة فيما تعادل فى 6 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل اللاعبين معه 34 هدفًا واستقبلت شباك الفريق تحت قيادته 15 هدفًا، فيما أشرك حتى الآن 26 لاعبًا، كما من المقرر، أن يواجه الرجاء البيضاوى المغربى، فى ذهاب دور نصف النهائى المقرر إقامته أحد يومى 1 أو 2 من شهر مايو المقبل، فيما ستُقام مباراة العودة أحد يومى 8 أو 9 من الشهر ذاته فى مصر.

ويمنع ذلك البند الذى يكشفه الخليج 365 الفرنسى كارتيرون، الرحيل على طريقة كريستيان جروس، الذى رحل عن قيادة الفريق الموسم الماضى عقب نهاية عقده قبل انتهاء الموسم الكروى، خاصة أن عقده كان ينص على نهايته فى شهر معين لذا رحل مباشرة عقب نهاية هذا الشهر، بينما ينص عقد كارتيرون على نهاية الموسم الكروى.