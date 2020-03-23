منتخب المصارعة يتدرب في المركز الأولمبى استعدادا لأولمبياد طوكيو

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جدة - عمرو شويل انتظم لاعبو منتخب المصارعة اليوم فى تدريبات فردية بالمركز الاولمبى بالمعادى لترديب الفرق القومية ، فى إطار الاستعداد لدورة الالعاب الاولمبية بطوكيو 2020 .
أكد عصام نوار رئيس الاتحاد أن اللاعبين دخلوا المركز الاولمبى أمس ، على أن تقام التدريبات اليوم بشكل فردى ، مع المدربين ، على أن لايكون هناك ازدحام بان يتدرب كل لاعب بمفرده مع المدرب .
واضاف نوار أنه حرصا على سلامة اللاعبين أخطرهم أن من يريد التدريب فليلتزم بالتعليمات بالترديب منفردا ، و عدم التواجد فى اماكن ازدحام ، و لكن " القلقان يقعد فى البيت " ، حيث دخل المركز الاولمبى للخضوع للتدريب كل من عمرو رضا ، و عبد اللطيف منيع ، و سمر حمزة ، و ندى مدنى .
وأصدرت الاتحادات الرياضية بيانا رسميا بتعليق النشاط الكروى لمدة 15 يوما فى مصر، بناءً على تعليمات مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يومًا اعتبارًا من الإثنين الماضي، ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.
وقال مدبولى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن الطلاب فى المدارس والجامعات يمثلون 25% من الشعب المصرى، لفت رئيس مجلس النواب، إلى أنه تم توجيه وزارة الداخلية بغلق أى مراكز يتم فى دروس أو أنشطة دراسية.
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