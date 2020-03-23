شكرا لقرائتكم حسني عبد ربه يوافق على دعوة الحضري ويتكفل بـ50 أسرة ويتحدى متعب وحمص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن حسني عبد ربه قيصر الإسماعيلي ومنتخب مصر موافقته على الدعوة التى أطلقها زميله عصام الحضري حارس الفراعنة الاسبق تماشيا مع مبادرة سعد سمير لاعب الأهلى ، بخصوص التكفل برعاية عدد من الأسر المتضررة من فيروس كورونا والسيول.

وقال القيصر :" قبلت تحدي الحضري وهتكفل بمصاريف 50 أسرة وبتحدى محمد حمص وعماد متعب وهاني سعيد ورامي جمال ، كلنا لازم نقف مع بعض والفترة دى تعدي وباذن الله مصر تفضل قوية" كان سعد سمير لاعب الأهلى قد أطلق مبادرة للتكفل بعدد من الأسر المحتاجة والمتضررة من انتشار فيروس كورونا فى البلاد.

Advertisements

وقال سعد سمير فى فيديو بثه عبر صفحته على تويتر، أنه اتفق مع إحدى الجمعيات الخيرية على التكفل بأكبر عدد من الأسر من كل لاعب على أن تكن البداية بـ20 أسرة. أوضح سعد أنه يتحدى زملاءه فى الأهلى والزمالك كل من وليد سليمان وشريف إكرامي ومحمود تريزيجيه وكريم نيدفيد ومحمود علاء وطارق حامد. يذكر أن منظمة الصحة العالمية توصي بعزل جميع الحالات التي ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، في المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى. كما توصي بوضع كبار السن وذوي الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة في حين تتم رعاية الحالات الحرجة في المستشفيات.

تسبب فيروس كورونا (كوفيد-19) في تأجيل العديد من منافسات كرة القدم في الأيام الماضية، حيث طارد الوباء الجديد العديد من لاعبي كرة القدم في جميع والمسابقات المحلية والقارية حول العالم.