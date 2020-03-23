شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة ينتهى من تعقيم مقر الجبلاية فى الجزيرة و 6 أكتوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، من عملية تعقيم مقر الجبلاية سواء فى الجزيرة أو بمشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر، بناء على توصية من اللجنة الطبية بالجبلاية برئاسة الدكتور محمد سلطان.

وأعلنت اللجنة الطبية باتحاد الكرة عدة توصيات قبل تعليق النشاط الرياضى للحد من انتشار فيروس كورونا، وهى:

1- اتباع كافة التعليمات والإجراءات الوقائية الصادرة من وزارة الصحة

ومنظمة الصحة العالمية .

2- الزام الهيئات الرياضية ( الأندية / مراكز شباب ) التابعة للاتحاد والمنتخبات القومية وفروع الاتحاد باتباع الإجراءات الوقائية التالية :

3- تطهير غرف خلع ملابس اللاعبين والحكام وغرف الاجتماعات والمؤتمرات قبل موعد المباريات والمنافسات الرياضية باستخدام المطهرات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية .

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4- توفير حقيبة عناية شخصية لكل لاعب وكل افراد الأجهزة الفنيه والإدارية تحتوى على ( هاند جيل مطهر ـــ مناديل مبللة مطهرة صابونة خاصة ) للاستخدام الشخصى لكل فرد .

5- توفير وتعميم البروشورات والمطويات الخاصة بالتوعية من فيروس كروونا والمعتمدة من وزارة الصحة ( مرفق المطويات ) .

6- التوصية بعد الملامسة او المصافحة بين اللاعبين والحكام وافراد الأجهزة الفنية والإدارية قبل وبعد المباريات وعند الاحتفال بتسجيل الأهداف.

7- نعليق كافة المؤتمرات والتجمعات للفرق واستمرار عدم دخول الجماهير للمباريات لحين اشعار اخر .

8- تعليق كافة المهرجانات الرياضية الخاصة بالبراعم والاكاديميات المسجلة بالاتحاد او الفروع وإبلاغ جميع فروع الاتحاد بذلك فورا لحين اشعار اخر .

9- تكليف منسق طبى من اللجنة الطبية بالاتحاد لمتابعة تنفيذ كل الإجراءات الوقائية قبل وبعد المباريات الرسمية التي يتم تنظيمها من خلال لجنة المسابقات بالاتحاد .

10- انشاء غرفة عمليات طبية بالاتحاد على مدار الساعة للمتابعة مع الأجهزة بالمنتخبات والأندية والفروع الرياضية .