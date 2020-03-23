شكرا لقرائتكم الدور موعود يا اللى عليك الدور.. سياسة أولوية التجديد فى طابور الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتبع مسئولو الزمالك، سياسة الدور في التجديد للاعيبه بحسب الأولوية فى تعديل العقود مع وضع شروط معينة لزيادة القيمة المالية فى تعديل عقد أى لاعب، حيث يأتى الشرط الأول أن يكون التعديل بناء على توصية من إدارة الكرة أن هذا اللاعب يستحق زيادة قيمة عقده بالمقارنة مع إسهاماته الإيجابية مع الفريق بجانب ألا تزيد قيمة عقد اللاعب فى الوقت الحالى عن 5 ملايين جنيه فى السنة الواحدة حتى يكون يستحق الزيادة.

الزمالك انتهى من تعديل عقد محمود علاء، مدافع الفريق، في البداية ليرتبط بتعاقد مع الفريق يمتد حتى 2024.

إلا أن هناك أخرون على رأسهم حازم إمام ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة، ينتظرون الدور لتعديل العقود ، ونفس الحال بالنسبة للحارس الأمين محمود جنش.

ونظرا لسياية الترتيب والدور والاولوية فإن ملف التجديد حازم امام ظهير أيمن الفريق هو الأهم حاليا نظرا لان الفريق بحاجة شديدة إلى ظهير أيمن مع قرب نتهاء عقد قائد القلعة البيضاء بمضى الموسم الكروي الجاري، غير أن الأبيض لا يملك ظهير أبيض بالفعل حيث ان الناشئ أحمد عيد لم يوقع على أية عقود احترافية مع ناديه حتى الان لا فان قائد الفريق رقم 1 في طابور التجديد.

ويأتى في المرتبة الثانية ومركز الوصافة يوسف أوباما صانع العاب الفريق لاعب الوسط المهاجم .

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وأخطر مسئولو الزمالك، لاعبى الفريق الأبيض، بإتباع سياسة الدور فى تعديل العقود مع وضع شروط معينة لزيادة القيمة المالية فى تعديل عقد أى لاعب، حيث يأتى الشرط الأول أن يكون التعديل بناء على توصية من إدارة الكرة أن هذا اللاعب يستحق زيادة قيمة عقده بالمقارنة مع إسهاماته الإيجابية مع الفريق بجانب ألا تزيد قيمة عقد اللاعب فى الوقت الحالى عن 5 ملايين جنيه فى السنة الواحدة حتى يكون يستحق الزيادة.

وبدوره بدأ امير مرتضي منصور المشرف علي الكرة في الزمالك في فتح باب المفاوضات مع حازم امام حول مدة التعاقد والمستحقات المالية التي سيحصل عليها في الموسم للتجديد لموسمين قادمين على الأقل.

ثم يأتي في المركز الثالث والرابع كل من محمد عبد الغنى قلب دفاع الفريق وزميله عبد الله جمعة الظهير الايسر الذى بات بمثابة احد الفركائز الأساسية في ظل تقدم عمر قرينه في نفس المركز محمد عبد الشافي .

جنش بدوره يسعيى إلى تعديل عقده ماديا إلا أن إصابته الأخيرة في وتر ويكليكس حالت دون ذلك في ظل غيابه عن الملاعب إلا أنه بادر بالتحدث مع رئيس ناديه الذى طالبه بالصبر قليلا.