شكرا لقرائتكم رغم تفشي كورونا.. قائد هوفنهايم يطالب باستكمال الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد بينيامين هوبينير قائد فريق هوفنهايم، أن الموسم الحالي الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) ، لا بد أن يكتمل رغم تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال اللاعب البالغ من العمر 30 عاما: نحتاج إلى إنهاء الموسم إذا كان ذلك ممكنا، بالطبع نحن نريد جميعا أن نلعب أمام مدرجات ممتلئة بالجماهير، لكن الأمر لا يتعلق بنا نحن اللاعبين.

Advertisements

وأضاف هوبينر أن الصحة والسلامة لها الأولوية القصوى في الوقت الحالي، لكنه أكد على أن كثير من الأندية والناس سيعانون بشدة من آثار إلغاء المسابقة، وهو ما اعتبر أنه يجب أن يكون الخيار الأخير.

وتم تأجيل مسابقة الدوري الألماني رسميا حتى الثاني من أبريل المقبل، ولا يوجد حتى الوقت الحالي أي فرصة للعودة مجددا بعد أن حظرت كثير من الولايات في ألمانيا التجمعات العامة لفترة أطول.

وستناقش رابطة الدوري الألماني لكرة القدم الثلاثاء، الموقف الخاص بالبطولة.