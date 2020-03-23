شكرا لقرائتكم كافاني يحذر الأوروغواي من سيناريو أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حذر الأوروغوياني إدينسون كافاني مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، مواطني بلاده من أُثار انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال كافاني في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أن على مواطني بلاده اخذ احتياطاتهم بشكل كبير في الوقت الحالي، لتجنب الوقوع في نفس الأخطاء التي وقعت بها القارة العجوز، مما أدى إلى زيادة عدد المصابين بفيروس كورونا في أوروبا وخاصة إيطاليا.

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وأضاف كافاني أن الوقت الحالي يستلزم بقاء كل شخص في منزله وعدم النزول في الشوارع إلا للضرورة القصوى، معربا عن أسفه على عدم قدرته على الاختلاط بأفراد عائلته في الوقت الحالي.

وكان كافاني غادر إلى بلاده أوروجواي، قبل أيام قليلة من إغلاق المجال الجوي في فرنسا، ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفرنسية لمواجهة فيروس كورونا.

وكانت مسابقة الدوري الفرنسي تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى بعد تفشي فيروس كورونا(كوفيد -19 ).