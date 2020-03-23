شكرا لقرائتكم أرسنال يراقب مدافع وست هام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وضع نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، المدافع الفرنسي عيسى ديوب لاعب فريق وست هام يونايتد، كهدف لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك لحل الأزمة الدفاعية التي يمر بها الفريق.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق وضع ديوب كأحد الحلول للمشكلة التي يعاني منها الفريق في خط الدفاع.

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وأضافت الصحيفة أن الصفقة سيكون من السهل إنهائها في حال هبوط وست هام من بطولة الدوري الإنجليزي (يحتل المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة)، لكن في حال البقاء فأن أرسنال سيكون عليه دفع المزيد من الأموال للحصول على اللاعب صاحب 23 عاما.

وكان ديوب أنضم إلى وست هام قادما من تولوز الفرنسي مقابل 5ر22 مليون يورو في صيف عام 2018، حيث يتألق المدافع الفرنسي رغم معاناة فريقه في المسابقة.

وكان أرسنال يحتل المركز التاسع برصيد 40 نقطة، وذلك قبل تأجيل مسابقة الدوري الإنجليزي حتى نهاية أبريل المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).