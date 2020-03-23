شكرا لقرائتكم رئيس وزراء اليابان يطرح خيار "تأجيل" الأولمبياد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - طرح شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين خيار تأجيل دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها بلاده منتصف العام الجاري إذا لم يكن من المستطاع إقامة الدورة بشكل كامل.
وقال آبي أمام البرلمان الياباني: قد يصبح تأجيل دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها طوكيو بين شهري يوليو وأغسطس من العام الجاري "خياراً" إذا لم كان من المستحيل إقامة الأولمبياد بشكل كامل. بيد أنه أكد على عدم وجود خيار لإلغاء دورة الألعاب الأولمبية.
وتزايدت منذ بداية الأسبوع الجاري، الأصوات التي تطالب اللجنة الأولمبية الدولية بتأجيل دورة الألعاب بسبب انتشار فيروس كورونا حول العالم، وتعطيله الكثير من المناشط الرياضية والاقتصادية.
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