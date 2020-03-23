شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حسنى عبد ربه يتكفل بـ50 أسرة ويتحدى متعب وحمص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حسنى عبد ربه قيصر الإسماعيلى ومنتخب مصر موافقته على التحدى الذى وجهه زميله عصام الحضرى حارس الفراعنة الأسبق، تماشيا مع مبادرة سعد سمير لاعب الأهلى، بخصوص التكفل برعاية عدد من الأسر المتضررة من فيروس كورونا والسيول.

وقال القيصر "قبلت تحدى الحضرى وهتكفل بمصاريف 50 أسرة وبتحدى محمد حمص وعماد متعب وهانى سعيد ورامى جمال، كلنا لازم نقف مع بعض والفترة دى تعدى وبإذن الله مصر تفضل قوية".

Advertisements

كان سعد سمير لاعب الأهلى قد أطلق مبادرة للتكفل بعدد من الأسر المحتاجة والمتضررة من انتشار فيروس كورونا فى البلاد، قائلا فى فيديو بثه عبر صفحته على تويتر، إنه اتفق مع إحدى الجمعيات الخيرية على التكفل بأكبر عدد من الأسر من كل لاعب على أن تكن البداية بـ20 أسرة.

وأوضح سعد أنه يتحدى زملاءه فى الأهلى والزمالك كل من وليد سليمان وشريف إكرامي ومحمود تريزيجيه وكريم نيدفيد ومحمود علاء وطارق حامد.

وتسبب فيروس كورونا (كوفيد-19) فى تأجيل العديد من منافسات كرة القدم فى الأيام الماضية، حيث طارد الوباء الجديد العديد من لاعبى كرة القدم فى جميع والمسابقات المحلية والقارية حول العالم.