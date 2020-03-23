شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل تريزيجيه فى فترة توقف النشاط بالدورى الإنجليزى؟.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود حسن تريزيجيه، نجم أستون فيلا الإنجليزى ومنتخب مصر، على مواصلة التدريبات البدنية الانفرادية، للحفاظ على لياقته البدنية فى ظل توقف النشاط الرياضى بسبب انتشار فيروس كورونا العالمى.

ونشر تريزيجية صوراً عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام خلال قيامه ببعض التدريبات والجرى وصعود السلالم.

وأكد النجم المصرى محمود حسن تريزيجيه، أنه مستمر مع "الفيلانز" فى الفترة الأخيرة، وذلك ردا على التقارير التى كشفت اقترابه من الانتقال لصفوف بشكتاش التركى فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



تريزيجية



تريزيجيه يتدرب منفرداً



تريزيجيه يواصل التدريبات

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تيزيجية يتدرب للحفاظ على لياقته

وقال تريزيجيه في مداخلة هاتفية عبر قناة "أون تايم سبورت" إنه لا يفكر في الرحيل عن أستون فيلا حالياً، مضيفاً أنه مرتبط بعقد لمدة 5 سنوات مقبلة وتركيزه منصب الآن مع فريقه في انتظار استئناف النشاط مجددًا.

وأضاف تريزيجيه: "اللعب في الدوري الإنجليزي كان أحد أحلامي، فكيف أفكر في الرحيل عنه الآن"، موضحا "أنا أجتهد حاليا وأبذل قصارى جهدي مع أستون فيلا منذ بداية الموسم، ولا أفكر فيما يمكن أن يحدث العام المقبل، هذا الحديث سابق لأوانه".

وواصل تريزيجيه تصريحاته حول حياته خلال فترة التوقف الحالية بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، موضحا أنه يتدرب خلال الفترة الحالية في المنزل مثل كل زملائه، حتى يكون جاهزاً فنيًا وبدنيًا حال اتخاذ قرار باستئناف البريميرليج في أي وقت، فى انتظار العودة للتدريبات الجماعية مع أستون فيلا الأسبوع المقبل.

وكانت وكانت صحيفة "Fotomac" التركية، فجرت مفاجأة بأن إدارة نادي بشكتاش قررت وضع محمود تريزيجيه على رأس قائمة اللاعبين المراد التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم صفوف الفريق وأن النادي يستعد لتقديم عرضاً رسمياً إلى إدارة أستون فيلا لضم محمود تريزيجيه على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وقالت الصحيفة: "أستون فيلا يواجه خطر الهبوط لدوري الدرجة الاولى الإنجليزي والذي يسمر بالتشامبيونشيب، ومن تلك النقطة ستمارس إدارة بشكتاش ضغوطاً على مسئولي أستون فيلا من أجل إقناعهم بالموافقة على رحيل اللاعب المصري".

واختتمت الصحيفة تقريرها بهذا الشأن وقالت "بشكتاش يريد التعاقد مع محمود تريزيجيه على سبيل الإعارة فقط، الوضع المالي للنادي التركي لا يسمح بشراء اللاعب الذي تصل قيمته التسويقية حالياً إلى 10 ملايين يورو، ولكنه سيكون إضافة كبيرة نظرًا لخبرته السابقة مع الأجواء في تركيا".