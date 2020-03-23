شكرا لقرائتكم خبر عن هانى العجيزى: 6 أشهر من الاكتئاب بعد الاعتزال دفعتنى للعمل فى التدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هانى العجيزى لاعب النادى الأهلى السابق أنه لم يكن يفكر فى دخول مجال التدريب بعد اعتزاله كرة القدم، مشيراً إلى أنه كان يفضل الهروب من الروتين الذى يعيشه لاعب الكرة باستمرار بعد كتابة فصل النهاية مع المستطيل الأخضر.

وقال العجيزى، فى تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت، لم أخطط للعمل في التدريب قبل الاعتزال مطلقاً، وكنت أتحدث مع زملائى دائماً أننى بعد الاعتزال سأبتعد نهائياً عن مجال الكرة، بسبب الضغوط والروتين الذي نعيشه فى هذا المجال، وربنا يكون في عون لاعبي الأهلي والزمالك بسبب هذه الضغوط.

وأضاف مهاجم الأهلى السابق: عندما شعرت بالابتعاد عن كرة القدم كان الأمر صعب جداً، لأنها أكثر شئ أحبه في حياتي، واصلت 6 أشهر في منزلي كنت أشعر باكتئاب وليس لدى رغبة بمقابلة أحد، لم أكن قادراً على استيعاب أنني لن ألعب كرة قدم مرة أخرى، وبعد فترة اتخذت القرار بتعديل المرحلة والبدء من جديد، وقررت العودة إلى المجال الذي أفهمه.

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واسترسل: تحدثت مع المهندس فرج عامر ورحب بتواجدى فى سموحة، وبدأت مع رضا البلتاجى فى قطاع الناشئين وتوليت مسئولية فريق 2005، تجربة استفدت منها كثيراً ولكنها أصعب من مسئوليتي عندما كنت لاعباً.

واستطرد هاني العجيزي: الوضع كان صعباً في نادي سموحة خلال الفترة الماضية ولم تكن الإمكانيات مثل هذه الفترة، ولكن تم وضع خريطة جديدة للقطاع لتخريج عدد كبير من اللاعبين للاستثمار فيهم سواء مع الفريق الأول أو ببيعهم لفرق أخرى، وهناك العديد من اللاعبين المميزين يحتاجون فقط فرصة، مثل محمد صلاح وتريزيجية فكل هؤلاء اللاعبين الكبار بدأوا في قطاعات الناشئين.

واختتم العجيزى: من أفضل قطاعات الناشئين التي شاهدتها الأهلي والزمالك وإنبي هم أكثر ثلاث فرق لديهم قاعدة محترمة وكذلك المقاولون.