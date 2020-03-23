شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان درويش لاعب الجودو: غموض موقف أولمبياد طوكيو أسوأ ما نمر به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رمضان درويش لاعب منتخب الجودو أنه متواجد حاليا فى مصر وليس فى هولندا، لكن كل الأمور قد تغيرت خريطتها بالنسبة له فى ظل انتشار فيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشاره.

وأضاف درويش أن العالم كله لا يعرف ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، فلا يوجد قرارات ثابتة، وبالنسبة لى لا أعرف ماذا سأفعل فى حياتى، خاصة فى ظل غموض موقف الأولمبياد، سواء بالتأجيل أو الإلغاء، كما أن أسوأ إحساس فى الكون غموض المصير.

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وأشار اللاعب إلى أنه لا يخرج من المنزل إلا لقضاء الأمور المهمة، وخلال التواجد فى المنزل يمارس حياته الطبيعية لكن يحرص على استخدام المطهرات تجنبا للفيروس ولحماية نفسه وأسرته.

كان اتحاد الجودو قد أعلن أنه سينفذ تعليمات مجلس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة بشأن تعليق النشاط الرياضى لمدة أسبوعين، فى ظل الإجراءات الاحترازية تجنبا لفيروس كورونا. وأضاف رئيس الاتحاد، فى تصريحات خاصة، أن القرار سيتم تطبيقه على جميع بطولات الجودو، سواء المحلية أو الدولية، وكذلك المعسكرات والتجمعات للاعبى المنتخبات المختلفة.

وأشار مطيع فخر الدين إلى أن اتحاد الجودو سينتظر انتهاء المدة المحددة، سواء بمدها أو بعودة ممارسة النشاط. كان الاتحاد الأفريقى للجودو قرر تأجيل منافسات البطولة الأفريقية التى كان مقرر إقامتها بالمغرب أبريل المقبل بسبب تعليق الأنشطة الرياضية هناك على خلفية انتشار فيروس كورونا وقرر الاتحاد الأفريقى إقامة البطولة فى الفترة من 25 إلى 28 يونيو المقبل، وتأتى أهمية البطولة فى كونها مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020.