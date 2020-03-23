شكرا لقرائتكم خبر عن هيدرسيفيلد يتابع حالة رمضان صبحى مع طبيب الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الطاقم الطبى بنادى هيدرسيفيلد الإنجليزى على متابعة حالة رمضان صبحى مع خالد محمود طبيب النادى الأهلى بعد تعافيه مؤخراً من إصابة قوية على مستوى العضلة الخلفية.

وتأكد الجهاز الطبى بهيدرسسفيلد أن حالة رمضان صبحى أصبحت مستقرة وأنه أصبح جاهزاً للمشاركة فى المباريات والتدريبات، فى الوقت الذى ينفذ الجناح الدولى برنامج خاص فى ظل توقف النشاط الكروى فى العالم بسبب فيروس كورونا.

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وتضاءلت حظوظ رمضان صبحى فى البقاء مع الأهلى نهائياً عقب انتهاء فترة إعارته بنهاية الموسم الجاري لعدة أسباب يأتي في مقدمتها المقابل المالي الكبير الذي حدده نادي هيدرسليفيد الإنجليزي للاستغناء عن اللاعب بشكل نهائي.

وتقلصت رغبة الأهلي في شراء رمضان صبحي نهائياً من نادي الإنجليزي بعدما طلب هيدرسيفيلد 9 ملايين جنيه إسترلينى للاستغناء عن اللاعب نهائياً، وهو مبلغ كبير للغاية رفضه مسئولو النادي جملة وتفصيلاً حتى لو تم تخفيضه خلال عملية التفاوض لـ8 أو 7 ملايين جنيه إسترليني .

وكان مجلس الأهلى برئاسة محمود الخطيب قد قرر إغلاق فروع الأهلى الثلاثة (الجزيرة - مدينة نصر - الشيخ زايد) حتى نهاية مارس الجارى؛ للحفاظ على سلامة أعضاء النادى والعاملين به وتماشيًا مع توجهات الدولة التى تبذل قصارى جهدها لحماية المواطنين والتزامًا بتعليمات منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا الذى داهم العالم فى الفترة الأخيرة.