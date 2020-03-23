شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينتهى من عملية تعقيم مقريه بالجزيرة و6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة من عملية تعقيم مقر الجبلاية سواء فى الجزيرة أو بمشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر، بناء على توصية من اللجنة الطبية بالجبلاية برئاسة الدكتور محمد سلطان.

وأعلنت اللجنة الطبية باتحاد الكرة عدة توصيات قبل تعليق النشاط الرياضى للحد من انتشار فيروس كورونا، وهى:

1- اتباع التعليمات والإجراءات الوقائية الصادرة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية .

2- إلزام الهيئات الرياضية ( الأندية / مراكز شباب ) التابعة للاتحاد والمنتخبات القومية وفروع الاتحاد باتباع الإجراءات الوقائية.

3- تطهير غرف خلع ملابس اللاعبين والحكام وغرف الاجتماعات والمؤتمرات قبل موعد المباريات والمنافسات الرياضية باستخدام المطهرات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية .

4- توفير حقيبة عناية شخصية لكل لاعب وكل افراد الأجهزة الفنيه والإدارية تحتوى على ( هاند جيل مطهر ـــ مناديل مبللة مطهرة صابونة خاصة ) للاستخدام الشخصى لكل فرد .

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5- توفير وتعميم البروشورات والمطويات الخاصة بالتوعية من فيروس كروونا والمعتمدة من وزارة الصحة.

6- التوصية بعد الملامسة أو المصافحة بين اللاعبين والحكام وأفراد الأجهزة الفنية والإدارية قبل وبعد المباريات وعند الاحتفال بتسجيل الأهداف.

7- نعليق المؤتمرات والتجمعات للفرق واستمرار عدم دخول الجماهير للمباريات لحين اشعار اخر .

8- تعليق المهرجانات الرياضية الخاصة بالبراعم والاكاديميات المسجلة بالاتحاد او الفروع وإبلاغ جميع فروع الاتحاد بذلك فورا لحين اشعار اخر .

9- تكليف منسق طبى من اللجنة الطبية بالاتحاد لمتابعة تنفيذ كل الإجراءات الوقائية قبل وبعد المباريات الرسمية التي يتم تنظيمها من خلال لجنة المسابقات بالاتحاد .

10- إنشاء غرفة عمليات طبية بالاتحاد على مدار الساعة للمتابعة مع الأجهزة بالمنتخبات والأندية والفروع الرياضية .