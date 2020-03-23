شكرا لقرائتكم خبر عن كريم نيدفيد يتواصل مع طبيبه الألمانى بالكونفرنس كول بعد تأجيل سفره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتابع كريم نيدفيد نجم النادى الأهلى مستجدات حالته الطبية مع الطبيب الألمانى الجديد المسئول عن حالته بالكونفرنس كول، بعد تأجيل سفره بسبب تداعيات فيروس "كورونا"، فقد سبق وحدد اللاعب الأول من أبريل المقبل موعداً للسفر إلى ألمانيا لمتابعة الجراحة الثالثة التى أجراها مؤخراً فى الركبة، لكنه اضطر لتأجيل السفر ، حيث من المنتظر أن يسافر اللاعب أواخر أبريل المقبل بالتنسيق مع طبيبه الألماني.

واستقر نيدفيد على مقاضاة مركز التأهيل الألمانى وكذلك فايلر الطبيب الذى أجرى للاعب الجراحة الأولى، وطلب تعويض قيمته 500 ألف دولار، بعد تعرضه لأضرار كبيرة للغاية بعد اجرائها الأمر الذي تسبب في تأخر عودته للملاعب لقرابة العام، كما قرر اللاعب تغيير الطبيب المعالج والمركز الطبي الذي يخوض داخله عملية تأهيله.

وسيطرت حالة من الغموض على ملف إصابة كريم نيدفيد والذى يعد واحدًا من أفضل لاعبى جيل، ويمثل غيابه خسارة بالغة لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، وأصبحت عودة كريم نيدفيد للتدريبات والمباريات قبل نهاية الموسم صعبة بعد تأكد غياب اللاعب مُجددًا لفترة تتراوح من شهرين إلى 3 أشهر.

وكان مجلس الأهلى برئاسة محمود الخطيب قد قرر إغلاق فروع الأهلى الثلاثة (الجزيرة - مدينة نصر - الشيخ زايد) حتى نهاية مارس الجارى؛ للحفاظ على سلامة أعضاء النادى والعاملين به وتماشيًا مع توجهات الدولة التى تبذل قصارى جهدها لحماية المواطنين والتزامًا بتعليمات منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا الذى داهم العالم فى الفترة الأخيرة.