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شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. حبيبة عمرو لاعبة الطائرة: أتمنى أكون مضيفة طيران والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.
نجمة اليوم فى برة الملعب، حبيبة عمرو لاعبة الكرة الطائرة فى نادى الجزيرة، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة، لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟
القراءة .. بحب أقرأ فى مختلف المجالات.ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟
البان كيك بعمله حلو قوى .من نجمك المفضل ؟
محمد صلاح طبعا .. فخر لينا كلنا.من مطربك المفضل ؟
عمرو دياب بحبه جدا وبحب كل أغانيه .
حبيبة عمرو
أتمنى أكون مضيفة طيران.لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟
لا لا خالص .. بتجاهل تماما.مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟
أمينة خليل .. نجمة جميلة و أعمالها حلوة و مختلفة .
حبيبة عمرو لاعبة الطائرة
بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال ؟
الكاجوال .. ملابس مريحة بالنسبة لى أكتر.
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