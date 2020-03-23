شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى يطالب بإلغاء الدورى والاستعداد للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب عبد الحميد بسيونى نجم الزمالك السابق والمدير الفنى الحالى لنادى طلائع الجيش بضرورة إلغاء الدورى الموسم الحالى، والاستعداد للموسم الجديد حفاظا على سلامة اللاعبين والمواطنين من فيروس كورونا.

وقال بسيونى إن تعليق النشاط قرار مهم فى مصلحة الجميع وقرار دولة على الجميع الالتزام به، مشيرا إلى أن روح اللاعين والمواطنين أهم من الكورة والدورى.

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وأشار عبد الحميد بسيونى إلى أنه من الأفضل بدء الدورى مع دوريات أوروبا فى الموسم الجديد، مؤكدا إلى أن العالم بأكمله يأخذ إحتياطاته حفاظا على سلامة اللاعبين.

وأصدرت الاتحادات الرياضية بيانا رسميا بتعليق النشاط الكروى لمدة 15 يوما فى مصر، بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم.

كما قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يومًا اعتبارًا من الاثنين الماضى، ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.