شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر رضوان: إلغاء الدورى كارثة بكل المقاييس لكن الحفاظ على اللاعبين أهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى ياسر رضوان نجم الأهلى السابق أنه إذا تم إلغاء الدورى الممتاز هذا الموسم فى ظل توقفه الحالى بسبب فيروس كورونا فسيعد ذلك كارثة بكل المقاييس، فى ظل المبالغ الكبيرة المصروفة من قبل الأندية واتحاد الكرة.

وأشار رضوان، فى تصريح لـ الخليج 365، أنه لو تم إلغاء الدورى للحفاظ على سلامة اللاعبين فهو الأهم بالتأكيد.

وقال رضوان إنه من الصعب لعب الدورى فى الصيف إلا إذا كان قرارا من الاتحاد الدولى، خاصة أن كل الدوريات فى العالم لها بداية ونهاية.

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وأضاف ياسر رضوان، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن ممارسة النشاط الرياضى مع الأسرة للحفاظ على الصحة نوع من المرح فى النفوس، مطالبا الحفاظ على عدم الاختلاط بالآخرين لعبور أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأصدرت الاتحادات الرياضية بيانا رسميا بتعليق النشاط الكروى لمدة 15 يوما فى مصر، بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم.

كما قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يومًا اعتبارًا من الاثنين الماضى، ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.