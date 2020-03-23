شكرا لقرائتكم خبر عن متى يعود محمد محمود للتدريبات؟ الأهلى يرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الشغف تعيشها جماهير النادى الأهلى بخصوص محمد محمود نجم وسط الفريق، الذى تعرض لإصابتين متتاليتين على مستوى الرباط الصليبى، ليبتعد عن المشاركة بشكل كامل مع الفريق الأحمر، منذ انتقاله إليه الموسم الماضى قادماً من وادى دجلة.

وأكد جهاز الكرة بالأهلى أن محمد محمود يسير بشكل يفوق التوقعات على مستوى التأهيل بعد إجرائه جراحة الرباط الصليبى للمرة الثانية، فى الوقت الذي من المتوقع أن يعود محمد محمود للتدريبات بعد شهرين من الأن وفقاً لتأكيدات الجهاز الطبى الأحمر.

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ويعول الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر على محمد محمود كثيراً لتدعيم مركز صانع الألعاب، الذى يتواجد فيه محمد مجدي قفشة وحيداً بعد رحيل عبد الله السعيد وخروج صالح جمعة من حسابات الخواجة بشكل كامل.

ويعد محمد محمود واحد من أهم مواهب الكرة المصرية الصاعدة الذي كان له دور كبير من المنتخب الأوليمبي كما أنه دخل حسابات الجهاز المنتخب الأول لبعض الفترات قبل تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وكان مجلس الأهلى برئاسة محمود الخطيب، إغلاق فروع الأهلى الثلاثة (الجزيرة - مدينة نصر - الشيخ زايد) ابتداءً من اليوم و-حتى نهاية مارس الجارى؛ للحفاظ على سلامة أعضاء النادى والعاملين به وتماشيًا مع توجهات الدولة التى تبذل قصارى جهدها لحماية المواطنين والتزامًا بتعليمات منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا الذى داهم العالم فى الفترة الأخيرة.