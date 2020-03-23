شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يمنح لاعبى نادى مصر برنامجا خاصا تجنبا لزيادة الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح خالد جلال المدير الفنى لنادى مصر كل لاعب فى الفريق برنامجا خاصا لتنفيذه خلال فترة التوقف من أجل تجنب زيادة الوزن، حيث يخوض اللاعبون تدريبات فى منازلهم بسبب تفشى فيروس كورونا .

وقال خالد جلال إنه وضع نظاما لكل لاعب، خاصة القابلين لزيادة الوزن من أجل الجاهزية تحسبا لاستئناف المسابقة فى أى وقت.

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وطالب المدير الفنى لنادى مصر، الجميع، بالالتزام فى الوقت الحالى بكل التعليمات الصادرة بشأن تجنب انتشار فيروس كورونا، مشددا أنه ليس سعيد بالجلوس فى المنزل ولكن تفضيل المصلحة العامة فى الوقت الحالى أفضل من النظر إلى أية أمور أخرى على أن يتم انتظار القرار الخاص بالنشاط الرياضى الذى تم تعليقه لنهاية الشهر ثم تحديد بعد ذلك خريطة الاستعدادات الخاصة بالفريق.

وأعلن نادى مصر عن تعليق تدريبات الفريق الأول وجميع فرق قطاعات الناشئين إلى يوم 15 أبريل المقبل من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا واستقر خالد جلال المدير الفني لفريق نادى مصر على منح لاعبيه راحة سلبية طوال الفترة الحالية، تنفيذا للإجراءات الصادرة الخاصة بتجنب انتشار فيروس كورونا، بعدما أصدر اتحاد الكرة بيان رسمي بتعليق النشاط الكروي لمدة 15 يوما في مصر.

وأصدرت الاتحادات الرياضية بيانا رسميا بتعليق النشاط الكروى لمدة 15 يوما فى مصر، بناءً على تعليمات مجلس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم.