شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطاولة: اليابان تتمسك بإقامة الأولمبياد فى موعدها خوفا من الخسائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد معتز عاشور رئيس اتحاد تنس الطاولة أن دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها فى طوكيو 2020 لم يتم تأجيلها حتى الآن، ولم يتم إبلاغنا كرؤساء للاتحادات بالتأجيل سواء بصورة رسمية أو ودية فى ظل تمسك اليابان بإقامتها فى موعدها دون تأجيل.

وقال عاشور إن هناك عدة دول واتحادات دولية ترغب فى التأجيل إلا أن اليابان وحدها تتمسك بإقامة البطولة فى موعدها لعدة أسباب على رأسها تجنب الخسائر الاقتتصادية، من حجز فنادق وطيران، و غيره من استعدادات للأولمبياد، وحال طلب اليابان التأجيل ستخسر كل ذلك، لكنها تنتظر أن يأتى التأجيل من اللجنة الدولية حتى يتم تعويضها عن أى خسارة.

كانت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو الصيفى 2020 قد اعترفت اليوم الاثنين بأنها تبحث خيار تأجيل الدورة الأولمبية الصيفية المقبلة إلى تاريخ لاحق بسبب تفشى فيروس كورونا.

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وجاء هذا الموقف الجديد للجنة المنظمة للألعاب بعد أسابيع من الإصرار على إقامة الحدث الرياضى الكبير فى موعده ودون أى تغيير فى الخطط بداية من 24 يوليو المقبل وحتى 9 أغسطس التالى.

وقال رئيس اللجنة المنظمة يوشيرو مورى فى مؤتمر صحفى "لم نقرر بعد تأجيل الألعاب. لكن لا يمكننا النظر فى ذلك باعتباره خيارا واقعيا أيضا."

وأضاف المسئول اليابانى "لا يمكننى الإصرار على إقامة الدورة حسب الخطط المقررة" فى ظل سرعة تفشى الفيروس وتأثيرات هذه الأزمة حول العالم.

وقال مورى إنه رغم أن بلاده كانت تفضل تنظيم الدورة فى الموعد المحدد إلا أنها ستبحث إمكانية اللجوء إلى خيارات أخرى مع اللجنة الأولمبية الدولية وإن هذه المحادثات ستشمل التكاليف الإضافية التى سيفرضها التأجيل.