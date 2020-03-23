شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يمنح كهربا مهلة حتى 2 أبريل للرد على شكوى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الأهلى، مُهلة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، حتى الثانى من أبريل المقبل، للرد على شكوى الزمالك التى اتهمه فيها بالهروب من الأبيض والسفر للبرتغال للانضمام إلى أفيش البرتغالى رغم امتداد تعاقده مع ناديه إلى جانب التعاقد بعد ذلك مع الأهلى.

وتقدم الزمالك بشكوى إلى اتحاد الكرة وتضمن مطالبته للجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة التحقيق فى واقعة هروب كهربا إلى البرتغال، وقانونية تعاقده مع الأهلى، وبدوره أرسل اتحاد الكرة الشكوى إلى الفيفا للتحقيق والفصل فيها.

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وانضم محمود كهربا إلى صفوف الأهلى الصيف الماضى قادمًا من نادى أفيش البرتغالى بعقد مدته أربعة مواسم ونصف الموسم، وذلك بعدما سدد الأهلى لاتحاد الكرة فيما يقرب من 15 مليون جنيه عبارة عن مستحقات متأخرة عند قيد بعض اللاعبين بجانب نسبة الـ3% من عقد اللاعب وعائد اتحاد الكرة من البث الفضائى لمباريات الأحمر، ليتمكن من قيده رسميًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ورحل كهربا عن الزمالك رغم امتداد عقده مع الفريق والذى يؤكد النادى الأبيض إن العقد قانونيا وموقف النادى سليم حيث قام بالانتقال إلى أفيش البرتغالى واستخرج بطاقة دولية مؤقتة قبل أن ينضم للنادى الأهلى ليصعد الأبيض شكواه فى الفيفا ضد اللاعب والنادى البرتغالى والقلعة الحمراء.

وكشف أحمد عبد الفتاح، المستشار القانونى للزمالك فى القضايا الخارجية، أنه من المتوقع أن يصدر الفيفا حكمه فى قضية كهربا خلال شهرين بعدما تقدم النادى الأبيض من خلال إدارة الكرة التى يشرف عليها أمير مرتضى منصور بكافة الأوراق التى تؤكد أحقية النادى الأبيض فى اللاعب وسلامة موقف قلعة ميت عقبة فى القضية التى أوضح مرتضى منصور رئيس النادى، إن الزمالك سيحصل على كافة حقوقه من خلالها بصورة قانونية بعدما رحل اللاعب بدون موافقة ناديه رغم امتداد عقده حيث تم تقديم كل الأوراق والمستندات الرسمية فى تلك المسألة ليطلب الاتحاد الدولى من اللاعب رده حول دفوع الزمالك فى شكواه وموقفه قبل إصدار حكم بها.