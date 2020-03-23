شكرا لقرائتكم خبر عن اللاعبون فى زمن كورونا.. فادى نجاح: بجرى بالليل ومقضيها مسلسلات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فادى نجاح مدافع نادى المقاولون العرب أن توقف النشاط الرياضى فى مصر بسبب التخوف من انتشار فيروس كورونا العالمى، كان فرصة للاعبين لأخذ قسط من الراحة والضغوط العصبية.
وقال مدافع الذئاب، فى تصريحات خاصة عن ما يفعله خلال فترة التوقف، "قاعد مع أسرتى بنسترجع تجمعاتنا تانى وبنتلم كلنا، بنسترخى من ضغوطات الحياة اليومية وبناخدخا فرصة نريح أعصابنا وجسمنا".
أضاف فادى نجاح: التوقف منحنا فرصة للتفكير لنعرف نعمة ربنا علينا مجرد يوم عادى من غير أى مشاكل أو مميزات فهو نعمه كبيرة لنا كلنا.
واسترسل مدافع المقاولون: أقوم ببعض التمارين البسيطة وتقويات فى البيت وممكن فى وقت متأخر من الليل أنزل أجرى تحت البيت لما يكون الشوارع فاضيه للحفاظ علي اللياقة البدنية شوية، ومعظم الوقت متابعة مسلسلات وأفلام لشغل فراغ اليوم الكبير.
وجدد مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح تأكيده على استمرار غلق ابوابه وايقاف كافة الأنشطة والفعاليات في كل القطاعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد طبقا لقرارات مجلس الوزراء.
وأكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي ان المقاولون ينفذ منذ البداية قرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق باجراءات الحد من انتشار المرض وتم تعليق كافة الانشطة الرياضية بالنادي سواء الفريق الأول او باقي القطاعات حتى نهاية مارس الجاري كما تم اغلاق ابواب النادي حتى نهاية الشهر ايضا مع استغلال هذه الفترة في عمليات تعقيم وتطهير واسعة وصيانة عاجلة لكل منشات النادي وهو الامر الذي يتم باستمرار منذ قرار تعليق النشاط.
وأشار فتحى إلى أن النادي يلتزم بكل القرارات فور صدورها خاصة ان الهدف الاول للجميع حاليا هو مجابهة الوباء والحد من انتشاره وسيتم بحث المستجدات اولا باول سواء باستمرار التعليق بنهاية الشهر او غيره من القرارات.
وقال ان سلامة اي مواطن مصري اهم من اي نشاط رياضي او اجتماعي.
على صعيد آخر قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، مد إجازة لاعبيه حتى يوم الاثنين المقبل، وذلك بسبب استمرار تعليق النشاط الرياضى فى مصر تخوفاً من انتشار فيروس كورونا العالمى، وكان من المقرر أن يستأنف فريق المقاولون تدريباته اليوم فى قلعة الجبل الأخضر، إلا أن الجهاز الفنى فضل منح اللاعبين راحة جديدة حرصاً على سلامتهم فى الظروف الحالية.
وكان المقاولون قد حصل على راحة من التدريبات منذ الإعلان عن توقف النشاط الرياضى فى مصر بقرار رئاسة الوزراء يوم السبت الماضى، حيث لغى المقاولون العرب سفره إلى الإسكندرية يوم الأحد الماضى، وكان ذئاب الجبل يستعدون إلى مواجهة سموحة فى الجولة 19 من عمر مسابقة الدورى العام.
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