شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتلقى إخطارا بشكوى جديدة من جروس فى المحكمة الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى نادى الزمالك إخطارا بتقديم السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى الأسبق للفريق، شكوى جديدة ضد النادى الأبيض، فى المحكمة الرياضية الدولية، بعد رفض الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لشكواه الأولى التى جددها أمام المحكمة الرياضية الدولية.

ورفض الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" نظر شكوى السويسرى كريستيان جروس التى رفعها ضد الزمالك، مطالباً النادى بسداد مستحقاته المالية، وبناءً عليه تم رفض باقى الطلبات بإصدار عقوبة انضباطية على النادى.

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ورحل السويسرى كريستيان جروس عن تدريب الزمالك عقب نهاية تعاقده مع النادى الأبيض ليتولى قيادة الأهلى السعودى، الذى كان يدربه فى وقت سابق قبل أن يعود إليه مجددا هذا الموسم قبل أن يرحل مجددا عن قيادة الفريق السعودى.

وجاءت شكوى جروس ضد الزمالك بالاتحاد الدولى لكرة القدم، متضمنة عدم حصوله على مستحقاته كاملة بعد قيادة الفريق للتتويج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية فى النسخة الماضية على حساب نادى نهضة بركان المغربى فى المباراة النهائية وتتمثل المستحقات التى طالب جروس الحصول عليها تتمثل فى 150 ألف دولار الخاصة بقيادة بطل الكونفدرالية للتتويج باللقب الأفريقى، والتى كان قد وعد بها مسئولو النادى المدرب السويسرى، إلا إن الاتحاد الدولى أقر بعدم وجود مستحقات لجروس لدى الزمالك بعدما تقدمت إدارة الكرة بقلعة ميت عقبة بالأوراق الرسمية التى تثبت ذلك.

وستعيد إدارة الكرة بنادى الزمالك تحت إشراف أمير مرتضى منصور حول الرد على شكوى جروس الجديدة والتأكيد على سلامة موقف النادى ووفقا للتحركات المختلفة التى تجريها إدارة الكرة بقلعة ميت عقبة نحو غلق الملفات المختلفة المتعلقة بشكاوى الأجانب، على أن تتقدم بالأوراق الرسمية التى تؤكد صحة موقف النادى فى قضية جروس خاصة إن الاتحاد الدولى سبق وأقر بتلك المسألة قبل أن يقوم المدرب السويسرى بتجديد شكواه ضد قلعة ميت عقبة.