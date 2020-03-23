شكرا لقرائتكم خبر عن الدولى لألعاب القوى يطلب تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيف شاهين رئيس اتحاد ألعاب القوى أن الاتحاد الدولى للعبة أرسل خطابا إلى الأولمبية الدولية يطلب فيه تأجيل دورة الالعاب الأولمبية، التى ستقام بطوكيو 2020، فى ظل تفشى مرض كورونا بمختلف دول العالم، حفاظا على سلامة اللاعبين.

وقال شاهين إن الاتحاد الدولى أرسل خطابا الى الاتحاد المصرى يخطره بالخطوة التى تم اتخاذها مع الاولمبية الدولية.

وأضاف شاهين أن هناك بعض المسئولين واللاعبين فى مختلف الدول يطلبون التأجيل فى ظل إلغاء البطولات المؤهلة، وعدم الجاهزية حال إقامتها فى موعدها، لكن فى المقابل هناك لاعبين اجتهدوا خلال السنوات الماضية، وبذلك سوف يضيع مجهودهم هباء.

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كان الاتحاد الكينى لألعاب القوى قد أعلن أنه فرض حظرا على سفر جميع رياضييه إلى الخارج من أجل المشاركة في أحداث دولية خوفا من انتشار فيروس كورونا. ، وجاء فرض الحظر على سفر الرياضيين الكينيين بعد يوم واحد من إعلان منظمة الصحة العالمية تحول تفشى الفيروس إلى وباء.

كان سيف شاهين قد أعلن من قبل أن بطولة الدورى الماسى المقرر إقامتها أبريل المقبل، لن تشارك بها مصر، بعد قرار قطر بمنع دخول المصريين إلى الأراضى القطرية.

وقال شاهين، فى تصريحات خاصة، إنه كان من المقرر أن يشارك اللاعب مصطفى عمرو فى منافسات الجلة، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو، حيث إنها مرتبطة بالرانك، إلا أن التعنت القطرى يحرم مصر من المشاركة فى البطولة.