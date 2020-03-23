شكرا لقرائتكم خبر عن هل يؤجل كورونا قضية كهربا فى الفيفا؟.. سوبر كورة يكشف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد عبد الفتاح، المستشار القانونى لنادى الزمالك فى قضية محمود كهربا، عن توقعه بإصدار الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، الحكم فى قضية اللاعب خلال شهرين بعد تقديم الزمالك شكوى ضد اللاعب بأنه رحل عن النادى رغم امتداد عقده مع القلعة البيضاء واستخرج بطاقة دولية مؤقتة لينضم لأفيش البرتغالى ثم عاد إلى مصر لينضم للأهلى، وفى ظل الأحداث الحالية حيث يتصارع العالم فى محاربة فيروس كورونا الذى تسبب فى تعليق النشاط الرياضى بمختلف الدول يبحث الأبيض عن إنهاء مختلف ملفاته ومنها قضية كهربا التى حصل "سوبر كورة" على كافة تفاصيلها.

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وتلقى محمود عبدالمنعم كهربا، صانع ألعاب الأهلى، مُهلة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، حتى الثانى من أبريل المقبل، للرد على شكوى الزمالك التى قدمها والذى اتهمه فيها بالهروب من الأبيض والسفر للبرتغال للانضمام إلى أفيش البرتغالى رغم امتداد تعاقده مع ناديه إلى جانب التعاقد بعد ذلك مع الأهلى.

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وتقدم الزمالك بشكوى إلى اتحاد الكرة وتضمن مطالبته للجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة التحقيق فى واقعة هروب كهربا إلى البرتغال و قانونية تعاقده مع الأهلى، وبدوره أرسل اتحاد الكرة الشكوى إلى الفيفا للتحقيق والفصل فيها.

وانضم محمود كهربا إلى صفوف الأهلى الصيف الماضى قادمًا من نادى أفيش البرتغالى بعقد مدته أربعة مواسم ونصف الموسم، وذلك بعدما سدد الأهلى لاتحاد الكرة فيما يقرب من 15 مليون جنيه عبارة عن مستحقات متأخرة عند قيد بعض اللاعبين بجانب نسبة الـ3% من عقد اللاعب وعائد اتحاد الكرة من البث الفضائى لمباريات الأحمر، ليتمكن من قيده رسميًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ورحل كهربا عن الزمالك رغم امتداد عقده مع الفريق والذى يؤكد النادى الأبيض إن العقد قانونيا وموقف النادى سليم حيث قام بالانتقال إلى أفيش البرتغالى واستخرج بطاقة دولية مؤقتة قبل أن ينضم للنادى الأهلى ليصعد الأبيض شكواه فى الفيفا ضد اللاعب والنادى البرتغالى والقلعة الحمراء.

وكشف أحمد عبد الفتاح، المستشار القانونى للزمالك فى القضايا الخارجية، إنه من المتوقع أن يصدر الفيفا حكمه فى قضية كهربا خلال شهرين بعدما تقدم النادى الأبيض من خلال إدارة الكرة التى يشرف عليها أمير مرتضى منصور بكافة الأوراق التى تؤكد أحقية النادى الأبيض فى اللاعب وسلامة موقف قلعة ميت عقبة فى القضية التى أوضح مرتضى منصور رئيس النادى، إن الزمالك سيحصل على كافة حقوقه من خلالها بصورة قانونية بعدما رحل اللاعب بدون موافقة ناديه رغم امتداد عقده حيث تم تقديم كل الأوراق والمستندات الرسمية فى تلك المسألة ليطلب الاتحاد الدولى من اللاعب رده حول دفوع الزمالك فى شكواه وموقفه قبل إصدار حكم بها.