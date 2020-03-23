شكرا لقرائتكم خبر عن اتحادات التنس تجمد التصنيف العالمى حتى عودة البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اتحادات التنس للمحترفين والمحترفات فى بيان مشترك، عن تجميد التصنيف العالمى للاعبين حتى عودة النشاط الرياضى، والذى توقف بسبب التخوفات من انتشار فيروس كورونا العالمى.

وأضاف البيان "نأسف لهذا الأمر بالنسبة لجميع المشجعين المخلصين واللاعبين والرعاة وجميع أولئك الذين دعم تنس المحترفين.

كما أصدرت اتحادات كرة المضرب، بيانا مشتركا، أعلنت فيه إلغاء جميع البطولات لهذا الموسم، حتى السابع من يونيو المقبل، لمنافسات الرجال أو السيدات، أى الجولة الترابية كاملة، بما فى ذلك بطولتى مدريد وروما للأساتذة، وبطولتى ستراسبورج والرباط للسيدات، وبطولات ميونخ وإستوريل وجنيف وليون للرجال، بانتظار العام القادم، إضافة لبرشلونة، لينضموا إلى كل من إنديانا ويلز وميامي،

وأوضح البيان "تتطلب التحديات التى يفرضها الوباء، على التنس قدرا من التضامن غير المسبوق والمشأورة والمراجعة المناسبة من قبل جميع الأطراف المختصة فى عالم التنس، بهدف تجأوز هذه اللحظة العصيبة ومن أجل مصلحة اللاعبين والبطولات والجمهور".

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