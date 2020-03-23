شكرا لقرائتكم خبر عن اتحادات التنس تجمد التصنيف العالمى حتى عودة البطولات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اتحادات التنس للمحترفين والمحترفات فى بيان مشترك، عن تجميد التصنيف العالمى للاعبين حتى عودة النشاط الرياضى، والذى توقف بسبب التخوفات من انتشار فيروس كورونا العالمى.
وأضاف البيان "نأسف لهذا الأمر بالنسبة لجميع المشجعين المخلصين واللاعبين والرعاة وجميع أولئك الذين دعم تنس المحترفين.
كما أصدرت اتحادات كرة المضرب، بيانا مشتركا، أعلنت فيه إلغاء جميع البطولات لهذا الموسم، حتى السابع من يونيو المقبل، لمنافسات الرجال أو السيدات، أى الجولة الترابية كاملة، بما فى ذلك بطولتى مدريد وروما للأساتذة، وبطولتى ستراسبورج والرباط للسيدات، وبطولات ميونخ وإستوريل وجنيف وليون للرجال، بانتظار العام القادم، إضافة لبرشلونة، لينضموا إلى كل من إنديانا ويلز وميامي،
وأوضح البيان "تتطلب التحديات التى يفرضها الوباء، على التنس قدرا من التضامن غير المسبوق والمشأورة والمراجعة المناسبة من قبل جميع الأطراف المختصة فى عالم التنس، بهدف تجأوز هذه اللحظة العصيبة ومن أجل مصلحة اللاعبين والبطولات والجمهور".
كان اتحاد لاعبى التنس للمحترفين قد أعلن فيبداية الأزمة عن توقف مباريات التنس للرجال لمدة ستة أسابيع بسبب مخأوف تتعلق بالصحة والسلامة العامة، عقب تفشى فيروس كورونا، وهذا يعنى تعليق جميع بطولات الرابطة، المجدولة حتى 20 أبريل، ويطبق هذا القرار حتى على البطولات المقامة حاليا، فى كازاخستان، وجنوب أفريقيا.
وتعد أبرز البطولات المتأثرة بهذا القرار هى بطولة ميامى المفتوحة، وبطولة مراكش، ورولكس مونتى- كارلو ماسترز، وبرشلونة المفتوحة، وبودابست، ويأتى التعليق لمدة ستة أسابيع فى أعقاب تحذيرات منظمة الصحة العالمية، مع تقييد السفر لمدة 30 يومًا الذى أعلنت عنه الولايات المتحدة للمواطنين الأجانب من 26 دولة أوروبية.
كما أعلنت رابطة محترفات التنس WTAعن إلغاء عدة بطولات كانت ستقام بالشهر المقبل بين 6 و12 أبريل، فى الولايات المتحدة الأمريكية، وكولومبيا والمكسيك، وذك نظرا للمخأوف الصحية من فيروس كورونا.
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