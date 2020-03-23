شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور يرفض الاستعجال فى التوقيع لأى نادٍ بعد الرحيل عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرفض حسام عاشور قائد النادى الأهلى الاستعجال فى التوقيع لأى نادٍ، بعد تأكد رحيله عن ناديه بنهاية الموسم الجارى فى ظل انتهاء عقده مع الفريق الأحمر، واستقرار لجنة التخطيط على عدم التجديد له وتم عرض عليه الاعتزال بنهاية الموسم مع توليه منصب إدارى أو فنى داخل جهاز الكرة بالإضافة للعمل فى قناة النادى فضلاً عن إقامة مباراة اعتزال تليق بأسمه وتاريخ.

ويرفص حسام عاشور فكرة الاعتزال حتى هذه اللحظة، مفضلاً الاستمرار فى الملاعب لمدة موسمين على الأقل لتنهال عليه العروض من الأندية المحلية، كما يملك اللاعب عرضاً خليجياً أحضره له أحد وكلاء اللاعبين.

ويرفض حسام عاشور الاستعجال فى تحديد مستقبله أو الاستقرار على وجهته قبل التفكير فى الموضوع من مختلف الزوايا، خاصة أن هناك بعض المقربين منه نصحوه بقبول عرض الأهلي والاعتزال بنهاية الموسم الجاري، حفاظاً على تاريخه الحافل بالبطولات والأرقام القياسية مع القلعة الحمراء طوال السنوات الماضية حسام عاشور يدرس الموافقة على عرض الأهلى، بإقامة مباراة اعتزال تليق باسم عاشور وتاريخه، ويتم تسويقها على مستوى عالٍ لتحقيق العائد الأدبي والمالى للاعب.

وكان مجلس الأهلى برئاسة محمود الخطيب قد قرر إغلاق فروع الأهلى الثلاثة (الجزيرة - مدينة نصر - الشيخ زايد) حتى نهاية مارس الجارى؛ للحفاظ على سلامة أعضاء النادى والعاملين به وتماشيًا مع توجهات الدولة التى تبذل قصارى جهدها لحماية المواطنين والتزامًا بتعليمات منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا الذى داهم العالم فى الفترة الأخيرة.