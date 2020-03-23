شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. مصر تخسر من البرتغال بثنائية رونالدو وصلاح يسجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 23 مارس 2018 خسر المنتخب المصرى أمام نظيره البرتغالى بنتيجة هدفين مقابل هدف فى المواجهة التى جمعتهما باستاد لاتس جراند بسويسرا فى أولى وديات الفراعنة استعداداً لخوض منافسات كأس العالم بروسيا 2018..

أحرز هدف الفراعنة محمد صلاح، بينما سجل لبرازيل أوروبا كرستيانو رونالدو هدفين جاءت المباراة قوية وتعاملت معها الأجهزة الفنية للفريقين بجدية، حيث لعب كل منهما بتشكيل الأساسى باستثناء مفاجأة كوبر بالدفع بمحمد الشناوى فى حراسة المرمى على حساب عصام الحضرى، حيث بدأ الفراعنة بتشكيل يضم محمد الشناوى فى حراسة المرمى، أحمد فتحى وأحمد حجازى وعلى جبر ومحمد عبد الشافى فى الدفاع، وطارق حامد ومحمد الننى وعبد الله السعيد وتريزيجيه ومحمد صلاح فى الوسط، وكوكا فى الهجوم.

بينما البرتغال تشكيلها ضم: بيتو حارسا للمرمى، وفى الدفاع سيدريك سواريس وبرونو ألفيز ورولاندو ورافاييل جوريرو، وفى الوسط روبن نيفيز وجواو موتينيو وجواو ماريو، وفى الهجوم كريستيانو رونالدو وأندريه سيلفا وبرناردو سيلفا.

وضح من بداية المباراة أن الغالى ثمنه فيه.. محمد صلاح هداف الدورى الإنجليزى هو القائد الفعلى للفراعنة بالملعب، وكذلك رونالدو أفضل لاعبى العالم هو العقل المدبر للبرتغاليين، وكل المتواجدين فى الملعب يخدمون عليهما، وبالفعل نجح محمد صلاح فى الدقيقة 57 فى التقدم للفراعنة بلدغة مثيرة، وكذلك رونالدو سجل هدف التعادل فى الدقيقة 92، والفوز بهدف قاتل مثير فى الدقيقة 94 كانت تقنية الفيديو بطل المشهد فى لقاء مصر والبرتغال، بعدما استعان بها الحكم الإيطالى ماتيو باسيرى فى اعتماد الهدف الثانى لكريستيانو رونالدو، بعدما تردد فى احتساب الكرة الرأسية لشكه فى أن اللعبة تسلل، ولكنه انتظر لأكثر من 10 ثوان حتى أخطره مساعدوه فى الفيديو أن اللعبة صحيحة ليعلن الكرة هدفا وتفوز البرتغال.

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مختار التتش، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، هو أول من قص شريط أهداف تاريخ مواجهات مصر والبرتغال، حيث سجل عقب 15 ددقيقة فقط من انطلاق المواجهة الأولى التي جمعتهما بربع نهائي أولمبياد 1928 بأمستردام، وانتهت بفوز "الفراعنة" بنتيجة "2-1". المباريات الاربعة التي جمعت مصر بالبرتغال، جميعها انتهى بفوز أحد المنتخبين دون أي تعادل يحسم نتيجتها.

وحقق المنتخب المصري انتصاره الوحيد في لقاء رسمي بأولمبياد 1928، فيما خسر المباراتين الوديتين في عامي 1955 بالقاهرة برباعية نظيفة و2005 بالبرتغال بهدفين دون رد، وخسر الودية الأخيرة بهدفين مقابل هدف فى 2018.