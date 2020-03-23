الامارات | كارل لويس يطالب بتأجيل أولمبياد طوكيو حتى 2022

شكرا لقرائتكم خبر عن كارل لويس يطالب بتأجيل أولمبياد طوكيو حتى 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طالب العداء الأسطوري الأميركي كارل لويس، والفائز بتسعة ألقاب أولمبية، بإلغاء موسم 2020 في ألعاب القوى، وتأجيل دورة الألعاب الأولمبية المقررة في طوكيو صيف العام الجاري لتقام في عام 2022، وذلك جراء الانتشار الواسع الذي يشهده العالم لوباء فيروس كورنا الذي تسبب في قتل الآلاف حول العالم.

وأكد أنجح لاعبي ألعاب القوى في أمريكا، وفي تصريحات لوكالة رويترز: "دعونا نلغى الموسم، ونركز على بطولة العالم 2021 والاستعداد لها"، مضيفاً: "سيكون من المؤلم حدوث ذلك، لكن من المهم إلغاء موسم ألعاب القوى في 2020".

وفي ظل الغموض حول مصير دورة ألعاب 2020، قال لويس: "لا أتوقع أن تقام الأولمبياد، ويمكن أن نؤجلها لمدة عامين وإقامة دورتي الألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية في عام واحد كما كانت قبل ذلك".

وتابع: "سيضمن التأجيل وجود منافسة في ألعاب القوى خلال السنوات الأربعة المقبل، إذ ستقام بطولة العالم مرتين في عامي 2021 و2023، ويفصل بينها أولمبياد 2022 في حال قرروا التأجيل، وتتبع في 2024 بأولمبياد باريس".