شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير يفجر مفاجأة بشأن «إلغاء الدوري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب كشف الإعلامي أحمد شوبير، أن إلغاء الدوري المصري بكل درجاته أصبح قرارًا متوقعًا، بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد. وقال شوبير، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، إنه سيصدر قريبًا بتأجيل تأجيل الأولمبياد رسميًا. وأشار إلى أنه سيتم تأجيل مباريات دوري الأبطال والكونفدرالية الأفريقية لأجل غير مسمي.

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