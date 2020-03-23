شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المنتخب الأسبق يعلن وفاة والدته: «أنا خارج مصر.. مش عارف أرجع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن محمود فايز عضو الجهاز الفني الأسبق لمنتخب مصر، عن وفاة والدته عبر صفحتة الرسمية علي انستجرام. وكتب فايز: "‏لا إله إلا الله و لاحول ولا قوة الا بالله توفيت فجر اليوم أمي الغالية بعد رحلة مع المرض.. البسمة الجميلة الدعوة الطيبة القلب الكبير للأسف أنا بره مصر ومش عارف ارجع ربنا يصبرنا ويربط علي قلبي ويغفر لها ويرحمها ويرزقها الجنة فوالله اديتنا الجنة في حياتها".

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