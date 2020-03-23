نجم ريال مدريد على رادار مانشستر سيتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020

كشفت شبكة "مانشستر إيفينينغ نيوز" البريطانية، أن ​مانشستر سيتي​ ينوي ضم مدافع ​ريال مدريد​، الفرنسي ​رافاييل فاران​ في الميركاتو الصيفي المقبل.



ولفتت الشبكة، إلى أن الهشاشة الدفاعية للسيتي هذا الموسم، تجعل فكرة ضم مدافع جديد، في الصيف، على رأس أولويات مدرب الفريق ​بيب غوارديولا​ في الصيف القادم.

Advertisements

ويعاني مانشستر سيتي دفاعيًا هذا الموسم بشكل واضح بعد رحيل فينسنت كومباني وفي ظل الإصابات التي ضربت نجوم الخط الخلفي، وفي مقدمتهم إيمريك لابورت وجون ستونز.

وأشارت الشبكة إلى مسؤولي ملعب الإتحاد عليهم تقديم عرض مالي كبير، لإغراء رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز للموافقة على رحيل فاران، علماً أنه رفض رحيله بالموسم الماضي.كشفت شبكة "مانشستر إيفينينغ نيوز" البريطانية، أن ​مانشستر سيتي​ ينوي ضم مدافع ​ريال مدريد​، الفرنسي ​رافاييل فاران​ في الميركاتو الصيفي المقبل.