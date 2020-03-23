شكرا لقرائتكم الاتحاد الدولى لألعاب القوى يطالب بتأجيل أولمبياد طوكيو 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيف شاهين رئيس اتحاد العاب القوى، أن الاتحاد الدولى للعبة أرسل خطابا |إلى الاولمبية الدولية ، يطلب فيه تأجيل دورة الالعاب الأولمبية ، التى ستقام بطوكيو 2020 ، فى ظل تفشى مرض كورونا بمختلف دول العالم ، و حفاظا على سلامة اللاعبين .

وقال شاهين أن الاتحاد الدولى أرسل خطابا الى الاتحاد المصرى يخطره بالخطوة التى تم اتخاذها مع الاولمبية الدولية .

واضاف شاهين ان هناك بعض المسئولين و اللاعبين فى مختلف الدول يطلبون التاجيل فى ظل الغاء البطولات المؤهلة ، و عدم الجاهزية حال اقامتها فى موعدها ، ولكن فى المقابل هناك لاعبون اجتهدوا خلال السنوات الماضية ، وبذلك سوف يضيع مجهودهم هباءا .

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كان الاتحاد الكيني لألعاب القوى اعلن أنه فرض حظرا على سفر جميع رياضييه إلى الخارج من أجل المشاركة في أحداث دولية خوفا من انتشار فيروس كورونا. ، وجاء فرض الحظر على سفر الرياضيين الكينيين بعد يوم واحد من إعلان منظمة الصحة العالمية تحول تفشي الفيروس إلى وباء.

كان سيف شاهين قد اعلن من قبل أن بطولة الدورى الماسى، المقرر إقامتها أبريل المقبل، لن تشارك بها مصر، بعد قرار قطر بمنع دخول المصريين إلى الأراضى القطرية.

وقال شاهين، فى تصريحات خاصة، إنه كان من المقرر أن يشارك اللاعب مصطفى عمرو فى منافسات الجلة، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو، حيث إنها مرتبطة بالرانك، إلا أن التعنت القطرى يحرم مصر من المشاركة فى البطولة.