شكرا لقرائتكم الأهلي يكشف موعد عودة محمد محمود للتدريبات الجماعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حالة من الشغف تعيشها جماهير النادي الأهلي بخصوص محمد محمود نجم وسط الفريق، الذي تعرض لإصابتين متتاليتين على مستوى الرباط الصليبي ليبتعد عن المشاركة بشكل كامل مع الفريق الأحمر، منذ انتقاله اليه الموسم الماضي قادماً من وادي دجلة.

وأكد جهاز الكرة بالأهلي أن محمد محمود يسير بشكل يفوق التوقعات على مستوى التأهيل بعد اجرائه جراحة الرباط الصليبي للمرة الثانية، في الوقت الذي من المتوقع أن يعود محمد محمود للتدريبات بعد شهرين من الأن وفقاً لتأكيدات الجهاز الطبي الأحمر.

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ويعول الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر على محمد محمود كثيراً لتدعيم مركز صانع الألعاب، الذي يتواجد فيه محمد مجدي قفشة وحيداً بعد رحيل عبد الله السعيد وخروج صالح جمعة من حسابات الخواجة بشكل كامل.

ويعد محمد محمود واحد من أهم مواهب الكرة المصرية الصاعدة الذي كان له دور كبير من المنتخب الأوليمبي كما أنه دخل حسابات الجهاز المنتخب الأول لبعض الفترات قبل تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وكان مجلس الأهلى برئاسة محمود الخطيب، إغلاق فروع الأهلى الثلاثة (الجزيرة - مدينة نصر - الشيخ زايد) ابتداءً من اليوم و-حتى نهاية مارس الجارى؛ للحفاظ على سلامة أعضاء النادى والعاملين به وتماشيًا مع توجهات الدولة التى تبذل قصارى جهدها لحماية المواطنين والتزامًا بتعليمات منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا الذى داهم العالم فى الفترة الأخيرة.