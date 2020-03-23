حارس يد الزمالك يجري عملية جراحية

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جدة - عمرو شويل أجرى هشام السبكي حارس مرمي فريق كرة اليد الأول بنادي الزمالك عملية جراحية في يده والتى كان مقررا أن يجريها لرد الكسر بواسطه أسلاك معدنيه والتى أصيب بها في مباراة الفريق مع البنك الاهلي . وأكد الدكتور عمرو علي رئيس الجهاز الطبي للفريق ان اللاعب سيغيب عن الملاعب لمدة 3 شهور. Advertisements وكان قد أجرى محمود علاء مدافع الفريق ، جراحة بالليزر فى الوجه بسبب الغرز التى تعرض لها خلال فترة مشاركاته مع النادى الأبيض، مستغلاً فترة التوقف الحالية فى علاج تلك المسألة، بعد تجميد تدريبات الفريق لنهاية الشهر الجارى بسبب توقف النشاط الرياضى فى مصر تجنبا لانتشار فيروس كورونا.

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